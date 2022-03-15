Теперь без "Сердца России": авторы Euro Truck Simulator 2 отложили релиз масштабного дополнения

Разработчики Euro Truck Simulator 2 отложили на неопределенный срок релиз дополнения "Сердце России". Пока они вообще не понимают, что им делать с этим масштабным тематическим DLC.

Неделю назад чешская компания SCS Software присоединилась ко всем коллегам, которые поддержали украинцев и осудили российскую военную агрессию. Она выпустила для Euro Truck Simulator 2 косметическое DLC с нашей национальной символикой, а все средства от его продаж пообещала пожертвовать жертвам войны.

Подробнее Разработчики Euro Truck Simulator 2 поддержали Украину и пожертвовали деньги жертвам войны

Релиз дополнения "Сердце России" откладывается

А уже после столь благородной акции SCS Software оказалась в достаточно тяжелой ситуации. Дело в том, что чешская компания уже долгое время работает над масштабным тематическим дополнением для игры Euro Truck Simulator 2, которое называется "Сердце России". Разработчики планировали выпустить его уже в ближайшие недели, правда, из-за действий российского фюрера они решили отложить его релиз на неопределенный срок.

Самое главное в этой ситуации то, что представители SCS Software вообще не знают, что им делать с этим дополнением. Они понимают, что геймерское сообщество не готово в ближайшее время принимать контент, посвященный стране-агрессору. А особенно с таким пророссийским и эмоциональным названием. Также они знают, что российские геймеры, на которых и было ориентирован DLC, не смогут даже его приобрести.

Правда, дополнение уже почти готово, а без подобного масштабного релиза в этот финансовый год им будет очень тяжело. По мнению разработчиков, серьезный репутационный удар они получат даже в том случае, если пожертвуют все деньги из его продаж украинцам, пострадавшим от действий российских оккупантов.

Поэтому разработчики из SCS Software решили, что все же доделают его и заморозят до лучших времен. Сейчас они даже предполагают, что в таком состоянии оно может "пролежать" не один год.