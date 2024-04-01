В Minecraft построили полностью функциональный Tetris – удивительное видео

Поклонник песочницы Minecraft построил в ней полностью функциональную версию легендарной головоломки Tetris, удивив сообщество своими инженерными навыками.

Изобретательный игрок создал полностью рабочий Tetris в своем мире Minecraft, используя только редстоун и различные механизмы.

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Несмотря на это, чаще всего энтузиасты игры выбирают создавать масштабные и зрелищные проекты, которыми потом удивляют "коллег по цеху" и рядовых геймеров.

Именно такой эффект имеет видео пользователя Reddit под ником mattbatwings2, в котором тот демонстрирует удивительную версию культовой Tetris, созданную в Minecraft.

Конструкция содержит все то, что привыкли видеть фанаты головоломки: высокую игровую доску, или же дисплей, нисходящие геометрические фигуры и даже рабочий счетчик баллов.

Тетрис в Minecraft – смотреть видео

По словам mattbatwings2, из всех возможных модификаций его сборка использует только специальный пакет текстур, чтобы отразить аутентичный вид Тетриса.

Однако весь функционал, как утверждает автор, был выполнен только с помощью инструментов, имеющихся в "чистой" версии Minecraft: редстоуна, поршней, факелов и повторителей.

Для желающих повторить проект, mattbatwings2 пообещал впоследствии создать подробную пошаговую инструкцию.