Винахідливий гравець створив повністю робочий Tetris у своєму світі Minecraft, використовуючи лише редстоун та різноманітні механізми.

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Проєкт Mojang пропонує гравцям широкий вибір занять у величезних процедурно згенерованих світах.

Попри це, найчастіше ентузіасти гри обирають створювати масштабні та видовищні проєкти, якими потім дивують "колег по цеху" та пересічних геймерів.

Якраз такий ефект має відео користувача Reddit під ніком mattbatwings2, в якому той демонструє дивовижну версію культової Tetris, створену в Minecraft.

Конструкція містить усе те, що звикли бачити фанати головоломки: високу ігрову дошку, чи то пак дисплей, низхідні геометричні фігури та навіть робочий лічильник балів.

Тетріс у Minecraft – дивитися відео

За словами mattbatwings2, з усіх можливих модифікацій його збірка використовує лише спеціальний пакет текстур, щоб відобразити автентичний вигляд Тетрісу.

Однак увесь функціонал, як стверджує автор, був виконаний лише за допомоги інструментів, наявних у "чистій" версії Minecraft: редстоуну, поршнів, факелів та повторювачів.

Для охочих повторити проєкт, mattbatwings2 пообіцяв згодом створити детальну покрокову інструкцію.