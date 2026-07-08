The Blood of Dawnwalker уже называют главной RPG 2026 года – первые впечатления прессы

Проект от ветеранов CD Projekt RED обещает стать главным открытием года. По крайней мере, на это указывают первые отзывы прессы о The Blood of Dawnwalker.

Индустрия видеоигр затаила дыхание в ожидании 3 сентября 2026 года, когда состоится релиз дебютного проекта студии Rebel Wolves под названием The Blood of Dawnwalker, сообщает 24 Канал.

Что известно об игре?

Студию основал Конрад Томашкевич, известный как один из директоров культовой игры The Witcher 3: Wild Hunt. Он собрал вокруг себя команду единомышленников, которые ранее работали над историями о Геральте.

События их дебютной игры разворачиваются в XIV веке в Карпатских горах, в долине Вале-Сангора. Главный герой Коэн становится жертвой нападения древнего клана вампиров Врахири, которые похищают его семью.

В результате неудачного превращения Коэн становится "дневным странником" – уникальным существом, сохраняющим человеческий облик днем, но обретающим сверхъестественные силы ночью. На спасение похищенной семьи у игрока есть всего 30 игровых дней.

Трейлер игры: смотрите видео

Время не течет в фоновом режиме во время прогулок, но оно тратится на выполнение квестов, изучение навыков или определенные сюжетные действия.

Поскольку заданий в мире гораздо больше, чем доступного времени, игроки физически не смогут увидеть все за одно прохождение. Это создает невероятный уровень "реиграбельности" и заставляет взвешивать каждое действие.

Отдельного внимания заслуживает дуальность игрового процесса. Днем Коэн – искусный мечник, полагающийся на сталь и легкую магию. Ночью он превращается в настоящего хищника: может использовать когти, сверхъестественные способности и пить кровь врагов для восстановления здоровья.

Однако у вампирской природы есть и темная сторона – система "Кровавой жажды". Если герой слишком проголодается, он может потерять контроль даже во время разговора и убить важного союзника.

Мы хотели вызвать настоящее ощущение того, что вы – вампир, и жажда является частью этого, поэтому вы можете случайно выпить кровь своего главного союзника, если не будете осторожны,

– говорит старший дизайнер квестов Патрик Фиялковский в комментарии для Kotaku.

Мир игры, по словам разработчиков, по размеру сопоставим с Horizon Zero Dawn, а полное прохождение займет от 50 до 70 часов.

При этом создатели проекта подчеркивают, что каждое решение, даже самое незначительное, имеет последствия: например, игнорирование квеста о пропавшем знамени может привести к казни невинной крестьянки, что радикально изменит атмосферу в поселении во время будущих событий.

Каковы первые отзывы критиков?

Журналисты ведущих изданий получили возможность провести в игре 4 часа и после этого единодушно называют The Blood of Dawnwalker одним из самых перспективных релизов 2026 года.

Отмечается, что видеоигра Rebel Wolves – это гораздо больше, чем просто "вампирский Ведьмак". Хотя в игре чувствуется опыт разработчиков The Witcher 3, это вполне самостоятельный проект со своей идентичностью и оригинальными идеями.

Революционная система времени сделала каждое прохождение уникальным, и журналисты были поражены тем, насколько сильно отличался их игровой опыт в зависимости от принятых ими решений.

Также все издания в один голос уверяют, что игру физически невозможно будет пройти полностью за один раз, но при этом повторные прохождения будут интересны так же, как и в первый раз, поскольку пропущенные квесты оказывают такое же влияние на мир, как и выполненные.

Некоторой критике подверглась сложная боевая система. Направленные атаки и блоки (похожие на систему в For Honor или Kingdom Come Deliverance) требуют концентрации и определенных навыков.

Хотя некоторые журналисты отмечают, что система кажется сложной лишь вначале, но со временем позволяет достичь "состояния потока", напоминающего ритм-игры. Некоторые даже сравнивали ее с Guitar Hero.

"Чистый" игровой процесс: смотрите видео

Я поиграл в The Blood of Dawnwalker 4 часа – и игра чертовски хороша. Мои полные впечатления ниже



Версия, в которую мы играли, была в бета-версии и работала на мощных ПК. Это был начальный этап игры, поэтому я не смог исследовать всю карту. В целом игра показалась довольно отлаженной, и я… pic.twitter.com/xs9ENQHBWh – Shinobi602 (@shinobi602) 7 июля 2026

Огромной похвалы заслужил атмосферный и "живой" игровой мир. Карпатская долина Вале-Сангора поразила журналистов своей мрачной эстетикой и ощущением древней истории, где фольклор переплетается с суровой реальностью Средневековья.

Отмечают также музыку, игру актеров и общую атмосферу. Не так восторженно отзываются о местами устаревшей графике и анимации, в частности критикуют мимику персонажей.

Самые яркие цитаты об игре

Blood of Dawnwalker мгновенно стала одной из самых ожидаемых мной игр,

– Джордан Миддлер, VGC.

У нее есть все задатки, чтобы стать прорывной RPG 2026 года,

– Роберт Перчез, Eurogamer.

Думаю, это может быть лучшая ролевая игра 2026 года, если мне позволят избежать хотя бы части сражений с помощью диалогов,

– Шон Прескотт, PC Gamer.

Особенно впечатляет, что спустя столько лет наконец-то появилась игра, которая пытается не просто копировать формулу "Ведьмака 3", а создать на ее основе что-то новое,

– Хейз Медсен, Kotaku.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября 2026 года для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.