Модер добавил Геральта из Ривии в The Blood of Dawnwalker

Всего через день после долгожданного релиза мрачной ролевой игры The Blood of Dawnwalker энтузиасты уже успели добавить в нее легендарного ведьмака. Известный охотник на монстров Геральт из Ривии заменил одного из главных персонажей игры благодаря масштабной модификации от фанатов.

Возвращение Белого Волка в новую мрачную историю

Такой быстрый визит героя в Карпатские горы выглядит вполне закономерным, поскольку новую ролевую игру создали бывшие разработчики легендарной третьей части ведьмацкой саги. Мод под названием Geralt Face Swap for Coen разработал энтузиаст под ником LittleOni0n всего через сутки после выхода игры, пишет 24 Канал.



Геральт в The Blood of Dawnwalker / Изображение Rebel Wolves/LittleOni0n



Геральт в The Blood of Dawnwalker / Изображение Rebel Wolves/LittleOni0n

Новая модификация полностью заменяет голову персонажа Коэна на кастомное лицо Геральта. Разработчик сохранил оригинальную скелетную сетку и мимику, поэтому все анимации лица и даже вампирское превращение продолжают работать без ошибок. Моддер лишь изменил цвет глаз на желтый, а волосы, бороду и ресницы сделал полностью белыми.



Геральт в The Blood of Dawnwalker / Изображение Rebel Wolves/LittleOni0n

Сам автор признался, что почти не успел пройти саму игру, ведь первые 24 часа полностью посвятил кропотливой работе над кодом. Он стремился первым перенести ведьмака в Карпаты и порадовать игровое сообщество.

Создать это за один день оказалось настоящим вызовом, я сам почти не успел поиграть в игру, поскольку потратил большую часть времени на запуск модификации,

– рассказал автор мода.

Он также заверил, что не хотел проявить неуважение к студии Rebel Wolves, а просто занимается любимым делом.



Геральт в The Blood of Dawnwalker / Изображение Rebel Wolves/LittleOni0n

Результат его работы оказался невероятно успешным: модификация быстро набрала почти 9 000 просмотров и около 400 скачиваний. Несмотря на возможные мелкие ошибки, которые автор обещает исправить в ближайшее время, игроки активно распространяют новинку в социальных сетях.