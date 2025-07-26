Раскройте собственное убийство: инди-видеоигра The Drifter получает фантастические отзывы

В Steam и GOG состоялся релиз интересной головоломки The Drifter, которая предлагает геймерам расследовать собственное убийство. Рецензии на игру исключительно положительные.

Новая инди-игра возрождает давно забытый жанр и заслуживает вашего времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Очередной "скрытый бриллиант" на инди-сцене?

После восьми лет разработки небольшая студия Powerhoof из австралийского Мельбурна представила The Drifter, который может стать еще одним знаковым инди-проектом, как вот Peak, достигший невероятного успеха.

Созданием сценария для игры занимался ветеран индустрии Дэйв Ллойд, который является большим поклонником ныне забытого жанра "point-n-click", процветавшего в нулевых.

Игрокам предлагают взять под контроль Мика Картера – бродягу, который видел собственную смерть и возвращается к жизни, чтобы распутать безумную паутину заговора теневых корпораций.

Трейлер игры – смотрите видео

Критики высоко оценили проект (84/100 на metacritic), похвалив его за увлекательный сюжет, пьянящую атмосферу и интересный набор головоломок. Отличия заслужили также саундтрек и озвучка игры.

Отзывы игроков в Steam соответствуют оценке журналистов, ведь на момент написания материала уровень рецензий игры на платформе находится на уровне "очень положительные" (96% положительных отзывов из 294).

Просто сейчас игра доступна на ПК в магазинах Steam и GOG со скидкой в 15% (до 31 июля), а со временем Powerhoof обещают выпустить версию для Nintendo Switch.