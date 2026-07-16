Следующая игра от создателей Elden Ring начинает тестирование, и вы тоже можете принять в нем участие

Студия FromSoftware готовится приоткрыть завесу тайны над своим новым амбициозным проектом The Duskbloods. После длительного молчания разработчики объявили о проведении закрытого сетевого тестирования, к которому смогут присоединиться обычные игроки, чтобы опробовать игру еще до официального релиза.

Шанс для избранных: как попасть на тестирование

Японская студия, известная по хитам Elden Ring и Dark Souls, анонсировала сетевое тестирование The Duskbloods, которое пройдет в конце лета. Регистрация кандидатов начнется 22 июля 2026 года. Тех, кто пройдет отбор, команда уведомит уже 7 августа. Сами же испытания продлятся четыре дня – с 21 по 24 августа, пишет издание Wccftech.

Поскольку игра является эксклюзивом для консоли Nintendo Switch 2, для участия в тесте пользователям понадобится не только устройство, но и активная подписка на сервис Nintendo Switch Online.



The Duskbloods / Изображение FromSoftware

Разработчики запланировали несколько игровых сессий, каждая из которых продлится около четырех часов. Такой подход поможет команде имитировать пиковые нагрузки, с которыми серверы столкнутся после полноценного выхода проекта.

"Мы планируем провести масштабные нагрузочные испытания сети, чтобы проверить различные технические аспекты онлайн-систем игры",

– прокомментировал разработчик в сообщении на официальном сайте.

Мир Bloodsworn: что ждет игроков в The Duskbloods

The Duskbloods – это многопользовательский экшен в открытом мире, над которым FromSoftware работала рекордно долго. Процессом руководит лично президент студии Хидетака Миядзаки.

Несмотря на ориентацию на онлайн, игра сохранит фирменную боевую систему в стиле soulslike, которую так любят фанаты. Сюжет разворачивается в совершенно новой вселенной, не связанной с предыдущими творениями разработчиков.



The Duskbloods / Изображение FromSoftware

В каждой игровой сессии смогут участвовать до 8 игроков одновременно. На выбор предложат восемь уникальных персонажей, которых называют Bloodsworn. Каждый из них обладает особыми способностями и оружием, поскольку героев "вырвали" из разных временных линий. В открытом мире игрокам предстоит выполнять совместные задания, сражаясь с опасными монстрами и противостоять друг другу в PvP-схватках.

Мы с нетерпением ждем вашего участия и помощи в том, чтобы сделать The Duskbloods настолько хорошей, насколько это возможно,

– добавил разработчик.

Помимо тестирования серверов, студия будет собирать данные об игровом балансе. Это крайне важно для проекта, в котором персонажи обладают кардинально разными технологиями и магическими способностями.

Полноценный релиз The Duskbloods ожидается в течение 2026 года. Эта игра должна стать важной вехой для студии, продемонстрировав ее способность создавать масштабные многопользовательские миры, не изменяя своим традиционным ценностям.

Заявки на регистрацию вскоре откроются на сайте The Duskbloods NETWORK TEST.