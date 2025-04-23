The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered содержит кое-что совершенно новое

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered не просто возвращает классику, она предлагает игрокам нечто принципиально новое. В материале рассказываем, почему эта версия не просто переиздание, а осовремененный опыт, достойный новой эпохи.

Что нового

Bethesda Game Studios полностью рассекретила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 22 апреля и в тот же день запустила продажи. Это масштабная переработка игры 2006 года, которой с нетерпением ждали миллионы фанатов по всему миру. Наконец, обновленная версия уже здесь после стольких слухов и домыслов. Во время презентации разработчики поделились важной новостью: для ремастера было записано большое количество новых диалогов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming

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Это сделано не только для улучшения общего звучания, но и для более глубокого, точного отображения расового разнообразия в игровом мире. Теперь персонажи имеют более аутентичные акценты, диалекты и реплики – то, чего не хватало в оригинале из-за технических ограничений двадцатилетней давности.

По словам Bethesda, теперешние технологии позволили реализовать замысел, который в свое время остался лишь на уровне концепции. Каждая раса в игровом мире получила обновленную звуковую палитру, что делает мир более живым и убедительным.

Кроме того, новые диалоги создают больше пространства для открытий. Даже опытные игроки, которые изучили Oblivion вдоль и поперек, найдут что-то новое – неожиданные реплики, ранее не представленные в игре сцены и моменты.

При этом Bethesda подчеркнула: знакомые всем фанатам причудливые и немного нелепые реплики NPC остались нетронутыми. Речь идет о тех самых "сломанных" диалогах и полусекретных фразах – неизвестно. Но есть все шансы, что часть этого шарма осталась в ремастере.

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