The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered содержит кое-что совершенно новое
- Bethesda Game Studios представила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered с новыми диалогами и улучшенным звуковым сопровождением.
- Обновленная версия сохраняет знакомые всем фанатам оригинальные реплики NPC и предлагает новые открытия даже для опытных игроков.
- Ремастер включает все дополнения, такие как Shivering Isles и Knights of the Nine, а также усовершенствования, направленные на улучшение игрового опыта.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered не просто возвращает классику, она предлагает игрокам нечто принципиально новое. В материале рассказываем, почему эта версия не просто переиздание, а осовремененный опыт, достойный новой эпохи.
Что нового
Bethesda Game Studios полностью рассекретила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 22 апреля и в тот же день запустила продажи. Это масштабная переработка игры 2006 года, которой с нетерпением ждали миллионы фанатов по всему миру. Наконец, обновленная версия уже здесь после стольких слухов и домыслов. Во время презентации разработчики поделились важной новостью: для ремастера было записано большое количество новых диалогов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming
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Это сделано не только для улучшения общего звучания, но и для более глубокого, точного отображения расового разнообразия в игровом мире. Теперь персонажи имеют более аутентичные акценты, диалекты и реплики – то, чего не хватало в оригинале из-за технических ограничений двадцатилетней давности.
По словам Bethesda, теперешние технологии позволили реализовать замысел, который в свое время остался лишь на уровне концепции. Каждая раса в игровом мире получила обновленную звуковую палитру, что делает мир более живым и убедительным.
Кроме того, новые диалоги создают больше пространства для открытий. Даже опытные игроки, которые изучили Oblivion вдоль и поперек, найдут что-то новое – неожиданные реплики, ранее не представленные в игре сцены и моменты.
При этом Bethesda подчеркнула: знакомые всем фанатам причудливые и немного нелепые реплики NPC остались нетронутыми. Речь идет о тех самых "сломанных" диалогах и полусекретных фразах – неизвестно. Но есть все шансы, что часть этого шарма осталась в ремастере.
Смотрите трейлер The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastere: видео
- Напомним, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered включает все дополнения к игре – в частности Shivering Isles и Knights of the Nine.
- Среди улучшений – ускоренный бег, упрощенная стрельба из лука, а также другие усовершенствования, направленные на улучшение общего игрового опыта.
- Oblivion Remastered уже можно приобрести на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S и получить в подписке Game Pass.
- Стандартное издание игры стоит 50 долларов, расширенное – 60.
- Украинского языка нет.