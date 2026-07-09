Когда выйдет The Elder Scrolls 6: новые прогнозы инсайдеров неутешительны

Поклонники The Elder Scrolls уже устали ждать новостей об игре, поэтому радуются даже малейшим новостям. Однако новая порция информации появилась при таких обстоятельствах, что геймеры вряд ли ей обрадуются.

Ожидание новой главы в легендарной вселенной "Свитков" стало настоящим испытанием для терпения фанатов. После громкого анонса прошло уже немало лет, однако новая информация о состоянии проекта начала появляться лишь сейчас на фоне серьезных изменений внутри корпорации Microsoft и среди разработчиков из Bethesda, сообщает 24 Канал.

Сколько еще ждать возвращения в легендарную RPG-вселенную?

The Elder Scrolls 6 увидит свет до 2030 года, однако вряд ли это произойдет раньше.

Такой вывод позволяет сделать анализ информации от проверенных инсайдеров индустрии, которой те недавно поделились в сети.

В частности, сроки выхода игры прокомментировал репортер Bloomberg и известный инсайдер Джейсон Шрайер.

Это (релиз – 24 Канал) как минимум через 2–3 года от сегодняшнего дня,

– сказал он.

Такие временные рамки устанавливают приблизительную дату выхода игры на 2028 или 2029 год. Если эти прогнозы оправдаются, TES 6 официально получит статус одного из самых ожидаемых долгостроев, ведь между первым тизером в 2018 году и фактическим релизом пройдет около 12 лет.

Хотя Microsoft и руководство Xbox пытаются ускорить производственные циклы для своих ключевых франшиз, реальность разработки диктует свои условия.

Несмотря на то, что почти все силы Bethesda Game Studios сейчас сосредоточены именно на шестой части The Elder Scrolls, путь к релизу остается сложным и тернистым. Существенным фактором, влияющим на темпы работы, стала масштабная реструктуризация внутри Xbox, которую даже называют "кровавой баней".

Корпорация объявила о планах "перезагрузки" бизнеса, что сопровождалось болезненными увольнениями и закрытием отдельных подразделений. Волна сокращений не обошла стороной и Bethesda, что вызвало серьезную тревогу среди сотрудников студии, сообщает Insider Gaming.

Разработчики опасаются, что потеря ключевых специалистов приведет к привлечению внешних "помощников". Проблема заключается в том, что Bethesda использует собственные инструменты разработки, которые являются уникальными для компании.

Новым сотрудникам понадобится немало времени, чтобы освоить эти технологии, а это неизбежно вызовет новые задержки и заставит основную команду работать в режиме "кранча" (сверхурочной работы), чтобы уложиться в оговоренные сроки.

Даже глава Bethesda Тодд Говард ранее признавал, что компания несколько преждевременно анонсировала игру, показав короткий пейзажный трейлер еще восемь лет назад.

Единственный тизер игры: смотрите видео

Он в шутку выражал пожелание, чтобы фанаты "забыли" об этом анонсе, ведь студия хотела бы представлять свои проекты в более непринужденной манере, когда они уже ближе к завершению.

Все вышеперечисленное создает невероятное давление на разработчиков, поэтому фанатам серии можно пожелать только терпения.