Очікування нової глави у легендарному всесвіті "Сувоїв" стало справжнім випробуванням для терпіння фанатів. Після гучного анонсу минуло вже чимало років, проте нова інформація про стан проєкту почала з'являтися лише зараз на тлі серйозних змін всередині корпорації Microsoft та розробників з Bethesda, повідомляє 24 Канал.

Скільки ще чекати на повернення до легендарного RPG-всесвіту?

The Elder Scrolls 6 побачить світ до 2030 року, проте навряд чи це станеться раніше.

Такий висновок дозволяє зробити аналіз інформації від перевірених інсайдерів індустрії, якою ті нещодавно поділилися у мережі.

Зокрема терміни виходу гри прокоментував репортер Bloomberg та відомий інсайдер Джейсон Шрайєр.

Це (реліз – 24 Канал) щонайменше за 2-3 роки від сьогоднішнього дня,

– сказав він.

Такі часові межі встановлюють приблизну дату виходу гри на 2028 або 2029 рік. Якщо ці прогнози справдяться, TES 6 офіційно отримає статус одного з найбільш очікуваних довгобудів, адже між першим тизером у 2018 році та фактичним релізом мине близько 12 років.

Хоча Microsoft та керівництво Xbox намагаються прискорити виробничі цикли для своїх ключових франшиз, реальність розробки диктує власні умови.

Попри те, що майже всі сили Bethesda Game Studios зараз зосереджені саме на шостій частині The Elder Scrolls, шлях до релізу залишається складним і тернистим. Суттєвим фактором, що впливає на темпи роботи, стала масштабна реструктуризація всередині Xbox, яку навіть називають "кривавою банею".

Корпорація оголосила про плани "перезавантаження" бізнесу, що супроводжувалося болючими звільненнями та закриттям окремих підрозділів. Хвиля скорочень не оминула і Bethesda, що породило серйозну тривогу серед працівників студії, інформує Insider Gaming.

Розробники побоюються, що втрата ключових фахівців призведе до залучення зовнішніх "помічників". Проблема полягає в тому, що Bethesda використовує власні інструменти розробки, які є унікальними для компанії.

Новим людям знадобиться чимало часу, щоб опанувати ці технології, а це неминуче спричинить нові затримки та змусить основну команду працювати в режимі "кранчу" (наднадурочної роботи), щоб встигнути в обумовлені терміни.

Навіть керівник Bethesda Тодд Говард раніше визнавав, що компанія дещо передчасно анонсувала гру, показавши короткий пейзажний трейлер ще вісім років тому.

Єдиний тизер гри: дивіться відео

Він жартома висловлював побажання, щоб фанати "забули" про той анонс, адже студія хотіла б презентувати свої проєкти в більш невимушеній манері, коли вони вже ближче до завершення.

Все вищеперелічене породжує неймовірний тиск на розробників, тож фанатам серії можна побажати лише терпіння.