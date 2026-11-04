Bethesda представила название и тизер The Elder Scrolls 6, но выхода игры стоит ждать не раньше 2030 года

Студия Bethesda Softworks наконец официально раскрыла полное название и сеттинг долгожданной ролевой игры The Elder Scrolls 6. Однако фанатам не стоит рассчитывать на скорый релиз.

В рамках видеоролика, посвященного 40-летию Bethesda Game Studios, разработчики показали новый видеоанонс будущей игры, сообщает 24 Канал.

Первый полноценный тизер и пески Хаммерфелла

Проект получил официальное подназвание Sentinel, как и предполагали геймеры несколькими днями ранее.

В коротком тизере авторы продемонстрировали один из "древних свитков", который появляется из песков пустыни Алик'р, что подтвердило слухи о месте действия игры в регионе Хаммерфелл.

Столицей и крупнейшим городом этого региона является именно город Сентинел. Помимо визуального ряда, ролик содержит пророчество оратора по имени Язар, жреца Моли королевы Ирадн.

Исторически эти земли населяют редгарды, а события разворачиваются в 206 году Четвертой эры – всего через 5 лет после финала Skyrim.

Тизер игры: смотрите видео

Несмотря на радостную новость о названии и раскрытой локации, Bethesda сразу предупредила игроков, что до следующих новостей пройдет немало времени.

Также на этот анонс отреагировал известный инсайдер и журналист издания Bloomberg.

Извините, что вынужден это сказать, но до выхода этой игры еще более двух лет,

– заявил Джейсон Шрайер.

По данным источников, полноценная разработка игры стартовала лишь в октябре 2023 года, когда команда завершила длительную фазу препродакшна.

Сейчас проект находится на экваторе разработки, а создают его на движке Creation Engine 3.

По оптимистичным оценкам, релиз состоится не раньше конца 2028 года, а реалисты советуют ждать как минимум до 2030 года.