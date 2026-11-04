Bethesda показала назву і тизер The Elder Scrolls 6, але гру не варто чекати раніше 2030 року

Тизер TES 6 розкрив офіційну назву гри / Bethesda
Студія Bethesda Softworks нарешті офіційно розкрила повну назву та сеттинг довгоочікуваної рольової гри The Elder Scrolls 6. Проте фанатам не варто готуватися до швидкого релізу.
У рамках відеоролика, присвяченого 40-річчю Bethesda Game Studios, розробники показали новий відеоанонс майбутньої гри, інформує 24 Канал.
Перший повноцінний тизер та піски Хаммерфелла
Проєкт отримав офіційну підназву Sentinel, як і здогадувалися геймери кількома днями раніше.
У короткому тизері автори продемонстрували один із "стародавніх сувоїв", який з'являється з пісків пустелі Алік'р, що підтвердило чутки про місце дії гри в регіоні Хаммерфелл.
Столицею та найбільшим містом цього регіону є саме місто Сентінель. Окрім візуального ряду, ролик містить пророцтво мовця на ім'я Язар, жерця Молі королеви Ірадн.
Історично ці землі населяють редгарди, а події розгортаються в 206 році Четвертої ери – лише через 5 років після фіналу Skyrim.
Тизер гри: дивіться відео
Попри радісну звістку про назву та розкриту локацію, Bethesda відразу застерегла гравців, що до наступних новин мине чимало часу.
Так само на цей анонс відреагував відомий інсайдер і журналіст видання Bloomberg.
Вибачте, що мушу це сказати, але до виходу цієї гри все ще понад два роки,
– заявив Джейсон Шрайєр.
За даними джерел, повноцінне виробництво гри стартувало лише в жовтні 2023 року, коли команда завершила тривалу препродакшн-фазу.
Зараз проєкт перебуває на екваторі розробки, а створюють його на рушії Creation Engine 3.
За оптимістичними оцінками, реліз відбудеться не раніше кінця 2028 року, а реалісти радять чекати як мінімум 2030 року.
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