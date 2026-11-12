Bethesda только что сильно разочаровала фанатов The Elder Scrolls 6

Поклонники The Elder Scrolls были уверены, что 11 ноября студия расскажет что-то новое о Sentinel. Bethesda публично опровергла эти ожидания и сделала весьма неприятное заявление.

Что произошло вокруг Sentinel?

На прошлой неделе Xbox и Bethesda впервые за долгое время предоставили конкретную информацию о следующей игре серии, а не очередной комментарий в интервью, пишет The Gamer. Новый трейлер полностью создан с использованием CGI-графики, и он получился очень коротким. Однако из него фанаты узнали подзаголовок игры, Sentinel, и получили подтверждение, что действие снова будет происходить в Хаммерфелле.

Радость немного померкла, когда появилась информация, что до релиза Sentinel остается более двух лет. Часть фанатов до сих пор отказывается в это верить. Журналист Джейсон Шрайер повторил эту информацию уже после волны критики, но некоторые все равно были убеждены, что трейлер намекает на большие новости 11 ноября.

Откуда взялась дата 11 ноября?

С тех пор как появился тизер Sentinel, в сети распространялись теории, что Bethesda поделится новостями 11 ноября. В этот день Skyrim отмечал годовщину. Одни пользователи увидели намек на это в визуальных деталях трейлера. Другие предположили, что студия отсчитывает время до анонса через посты, посвященные годовщине.

Больше всего разожгла ситуацию публикация пользователя Reddit под ником Sorry-Instruction330. Он поделился постом kiwitalkz, в котором содержался намек на предстоящий анонс, и многие связали его с The Elder Scrolls 6. Тема привлекла столько внимания, что Bethesda решила вмешаться.

Студия опубликовала заявление, опровергающее слухи об 11 ноября. В нем Bethesda подтвердила, что не будет делать "никаких больших анонсов" в этот день. Там также сказано, что студия "рада, что вы рады", однако новых сведений о Sentinel не будет "еще какое-то время".

Поэтому единственное, на что стоило рассчитывать 11 ноября, – праздничный пост к 15-летию Skyrim. Но на этом пока все. Нам всем стоит набраться терпения.

Что это означает для игры?

По тону заявления видно, что до релиза еще далеко. Есть вероятность, что Sentinel даже не выйдет на консолях нынешнего поколения.

Если кто-то до сих пор не верил Джейсону Шрайеру, надежному журналисту, обладающему множеством инсайдерской информации о Bethesda, то прямое подтверждение от самой студии о том, что ждать придется долго, должно охладить пыл. Игра точно не на горизонте.