Bethesda готовится официально раскрыть подробности о долгожданной RPG The Elder Scrolls 6. Инсайдеры утверждают, что игра скоро будет официально анонсирована, и даже называют дату анонса.

Слухи о новой части культовой серии разгорелись с новой силой после того, как журналисты получили информацию о планах разработчиков, сообщает The Verge.

Когда ждать полноценного анонса TES 6?

Первый анонс The Elder Scrolls 6 состоялся еще в июне 2018 года на выставке E3 в виде короткого тизера.

С тех пор фанатов серии не радовали и крупицей информации, пока в августе 2026 года новоназначенная CEO Xbox не опубликовала пост о том, как она посетила офис Bethesda и собственными глазами увидела игровой процесс.

Тогда Аша Шарма скрыла подзаголовок TES 6 восемью звездочками. Впрочем, геймеры быстро вычислили, что под такое количество букв подходит Sentinel (Сентинел) – один из крупнейших портов и королевств в регионе Хаммерфелл.

Единственный тизер игры: смотрите видео

По информации источников The Verge, это название на самом деле соответствует действительности, а официальная, теперь уже масштабная презентация игры (включая геймплей) должна состояться к 15-летию Skyrim, которое будут отмечать 11 ноября 2026 года.

Кроме того, инсайдеры подтвердили, что новая часть впервые в истории серии подробно раскроет происхождение самих Древних Свитков – артефактов, в честь которых названа франшиза.

Поэтому поклонникам культовой серии RPG стоит быть особенно внимательными к новостям 11 ноября.