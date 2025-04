Вышла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered с новой графикой и улучшенным игровым процессом

Во Вторник, 22 апреля, компания Bethesda Softworks официально анонсировала и сразу выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered –обновленную версию культовой фэнтезийной ролевой игры студии Bethesda Game Studios.

Проект разрабатывается совместно с Virtuos Studios, информирует 24 Канал. В версии Remastered используется игровой движок Unreal Engine 5 для графики, тогда как за физику и геймплей, по-прежнему, отвечает оригинальный движок Gamebryo.

Смотрите также GTA 6 будет очень большой игрой: сколько места вам понадобится для ее установки

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered включает все дополнения к игре – в частности Shivering Isles и Knights of the Nine. Среди улучшений – ускоренный бег, упрощенная стрельба из лука, а также другие усовершенствования, направленные на улучшение общего игрового опыта.

Во время 19-минутной презентации Bethesda продемонстрировала геймплейные фрагменты и двухминутный релизный трейлер. В соответствии с ожиданиями инсайдеров, игра стала доступной сразу после показа.

Трейлер The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastere

А тем временем новый сюжетный трейлер получила Doom The Dark Ages . Он удивил геймеров, поскольку раскрыл сюжетные аспекты игры, которая будет происходить в средневековом сеттинге.

Oblivion Remastered уже можно приобрести на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S и получить в подписке Game Pass. Стандартное издание игры стоит 50 долларов, расширенное – 60. В последнее входят бонусные задания, комплекты доспехов (в том числе для лошадей), оружие, цифровой артбук и саундтрек.

Системные требования The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Минимальные требования:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600X

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700

Оперативная память: 16 ГБ

DirectX: версия 12

Место на диске: 125 ГБ

Рекомендуемые требования: