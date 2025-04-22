Вышла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered с новой графикой и улучшенным игровым процессом
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered была анонсирована и выпущена Bethesda Softworks с улучшенной графикой с использованием Unreal Engine 5 и включает в себя все расширения.
- Игра доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, со стандартным изданием по цене $50 и расширенным изданием по цене $60.
- Минимальные системные требования включают процессор Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600X, видеокарту Nvidia GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700, и 16 ГБ оперативной памяти.
Во Вторник, 22 апреля, компания Bethesda Softworks официально анонсировала и сразу выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered –обновленную версию культовой фэнтезийной ролевой игры студии Bethesda Game Studios.
Проект разрабатывается совместно с Virtuos Studios, информирует 24 Канал. В версии Remastered используется игровой движок Unreal Engine 5 для графики, тогда как за физику и геймплей, по-прежнему, отвечает оригинальный движок Gamebryo.
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The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered включает все дополнения к игре – в частности Shivering Isles и Knights of the Nine. Среди улучшений – ускоренный бег, упрощенная стрельба из лука, а также другие усовершенствования, направленные на улучшение общего игрового опыта.
Во время 19-минутной презентации Bethesda продемонстрировала геймплейные фрагменты и двухминутный релизный трейлер. В соответствии с ожиданиями инсайдеров, игра стала доступной сразу после показа.
Трейлер The Elder Scrolls IV: Oblivion RemastereА тем временем новый сюжетный трейлер получила Doom The Dark Ages. Он удивил геймеров, поскольку раскрыл сюжетные аспекты игры, которая будет происходить в средневековом сеттинге.
Oblivion Remastered уже можно приобрести на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S и получить в подписке Game Pass. Стандартное издание игры стоит 50 долларов, расширенное – 60. В последнее входят бонусные задания, комплекты доспехов (в том числе для лошадей), оружие, цифровой артбук и саундтрек.
Системные требования The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600X
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700
- Оперативная память: 16 ГБ
- DirectX: версия 12
- Место на диске: 125 ГБ
Рекомендуемые требования:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800 XT
- Оперативная память: 32 ГБ
- DirectX: версия 12
- Место на диске: 125 ГБ