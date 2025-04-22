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games Новини Вийшла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered з новою графікою та покращеним ігровим процесом
22 квітня, 19:28
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Вийшла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered з новою графікою та покращеним ігровим процесом

Михайло Года
Основні тези
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered was announced and released by Bethesda Softworks with improved graphics using Unreal Engine 5 and includes all expansions.
  • The game is available on PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, with a standard edition priced at $50 and an expanded edition at $60.
  • Minimum system requirements include Intel Core i7-6800K or AMD Ryzen 5 2600X processor, Nvidia GeForce GTX 1070 Ti or AMD Radeon RX 5700 graphics card, and 16 GB RAM.

У Вівторок, 22 квітня, компанія Bethesda Softworks офіційно анонсувала та одразу випустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – оновлену версію культової фентезійної рольової гри студії Bethesda Game Studios.

Проєкт розробляється спільно з Virtuos Studios, інформує 24 Канал. У версії Remastered використовується ігровий рушій Unreal Engine 5 для графіки, тоді як за фізику та геймплей, як і раніше, відповідає оригінальний рушій Gamebryo.

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The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered включає всі доповнення до гри – зокрема Shivering Isles та Knights of the Nine. Серед покращень – пришвидшений біг, спрощена стрільба з лука, а також інші удосконалення, спрямовані на поліпшення загального ігрового досвіду.

Під час 19-хвилинної презентації Bethesda продемонструвала геймплейні фрагменти та двохвилинний релізний трейлер. Відповідно до очікувань інсайдерів, гра стала доступною одразу після показу.

Трейлер The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastere

А тим часом новий сюжетний трейлер отримала Doom The Dark Ages. Він здивував геймерів, оскільки розкрив сюжетні аспекти гри, яка відбуватиметься в середньовічному сетингу.

Oblivion Remastered вже можна придбати на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S та отримати в підписці Game Pass. Стандартне видання гри коштує 50 доларів, розширене – 60. До останнього входять бонусні завдання, комплекти обладунків (у тому числі для коней), зброя, цифровий артбук та саундтрек.

Системні вимоги The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Мінімальні вимоги:

  • ОС: Windows 10 (64-bit)
  • Процесор: Intel Core i7-6800K або AMD Ryzen 5 2600X
  • Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti або AMD Radeon RX 5700
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ
  • DirectX: версія 12
  • Місце на диску: 125 ГБ

Рекомендовані вимоги:

  • ОС: Windows 10 (64-bit)
  • Процесор: Intel Core i5-10600K або AMD Ryzen 5 3600X
  • Відеокарта: Nvidia GeForce RTX 2080 або AMD Radeon RX 6800 XT
  • Оперативна пам’ять: 32 ГБ
  • DirectX: версія 12
  • Місце на диску: 125 ГБ