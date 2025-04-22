Вийшла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered з новою графікою та покращеним ігровим процесом
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered was announced and released by Bethesda Softworks with improved graphics using Unreal Engine 5 and includes all expansions.
- The game is available on PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, with a standard edition priced at $50 and an expanded edition at $60.
- Minimum system requirements include Intel Core i7-6800K or AMD Ryzen 5 2600X processor, Nvidia GeForce GTX 1070 Ti or AMD Radeon RX 5700 graphics card, and 16 GB RAM.
У Вівторок, 22 квітня, компанія Bethesda Softworks офіційно анонсувала та одразу випустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – оновлену версію культової фентезійної рольової гри студії Bethesda Game Studios.
Проєкт розробляється спільно з Virtuos Studios, інформує 24 Канал. У версії Remastered використовується ігровий рушій Unreal Engine 5 для графіки, тоді як за фізику та геймплей, як і раніше, відповідає оригінальний рушій Gamebryo.
Дивіться також GTA 6 буде дуже великою грою: скільки місця вам знадобиться для її встановлення
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered включає всі доповнення до гри – зокрема Shivering Isles та Knights of the Nine. Серед покращень – пришвидшений біг, спрощена стрільба з лука, а також інші удосконалення, спрямовані на поліпшення загального ігрового досвіду.
Під час 19-хвилинної презентації Bethesda продемонструвала геймплейні фрагменти та двохвилинний релізний трейлер. Відповідно до очікувань інсайдерів, гра стала доступною одразу після показу.
Трейлер The Elder Scrolls IV: Oblivion RemastereА тим часом новий сюжетний трейлер отримала Doom The Dark Ages. Він здивував геймерів, оскільки розкрив сюжетні аспекти гри, яка відбуватиметься в середньовічному сетингу.
Oblivion Remastered вже можна придбати на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S та отримати в підписці Game Pass. Стандартне видання гри коштує 50 доларів, розширене – 60. До останнього входять бонусні завдання, комплекти обладунків (у тому числі для коней), зброя, цифровий артбук та саундтрек.
Системні вимоги The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Мінімальні вимоги:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процесор: Intel Core i7-6800K або AMD Ryzen 5 2600X
- Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti або AMD Radeon RX 5700
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ
- DirectX: версія 12
- Місце на диску: 125 ГБ
Рекомендовані вимоги:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процесор: Intel Core i5-10600K або AMD Ryzen 5 3600X
- Відеокарта: Nvidia GeForce RTX 2080 або AMD Radeon RX 6800 XT
- Оперативна пам’ять: 32 ГБ
- DirectX: версія 12
- Місце на диску: 125 ГБ