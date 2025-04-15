В сеть слили первые скриншоты ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion

В интернете появились первые изображения обновленной версии культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios. Скриншоты подтверждают слухи о разработке ремастера, которая до сих пор не была официально анонсирована.

Пользователь Reddit под псевдонимом Taurnil заметил, что студия Virtuos, которой приписывают работу над ремастером, разместила на своем сайте иллюстрации и скриншоты обновленной Oblivion, информирует 24 Канал.

Смотрите также Metro 2033 Redux раздают бесплатно на Steam, GOG и Xbox

Изображения были найдены в директории апрельских загрузок, доступ к которой можно было получить напрямую с вебсайта Virtuos. Очевидно, студия случайно открыла доступ к материалам раньше, чем планировала.

Согласно утечке, проект получил название The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X|S, а также будет доступен в сервисе Game Pass – логотипы соответствующих платформ можно увидеть среди опубликованных изображений.



The Elder Scrolls IV: Oblivion / Фото Virtuos

На скриншотах видно существенно обновленную графику знакомых локаций игры – в частности руины айлейдов и выход из имперских канализаций.

Ранее сообщалось, что обновленная версия Oblivion создается на движке Unreal Engine 5, который отвечает за новую графику, тогда как за игровую физику и геймплей, как и в оригинале, отвечает движок Gamebryo.

По словам журналиста Джеффа Грабба, официальный анонс The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered может состояться уже на следующей неделе.