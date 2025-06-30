Энтузиаст добавил в игру функциональный пистолет Glock, подчеркнув, что это оружие не заменяет ни один из имеющихся предметов и существует как полностью независимый элемент, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Анонс не за горами: Elden Ring Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 получила рейтинг ESRB

Вместе с пистолетом в ремастер TES IV Oblivion были добавлены боеприпасы и кобура. С точки зрения игрового движка, кобура функционирует как колчан, а пули, вероятно, формально считаются стрелами.

При желании, пистолет можно заменить на луки вместо того, чтобы добавлять его как отдельное оружие. Однако в этом случае все персонажи-лучники будут вооружены Glock, что может привести к перестрелкам в игре, нарушая атмосферу фэнтезийного мира.

Glock в The Elder Scrolls IV: Oblivion / Фото CosmicBoogaloo

В будущем моддер планирует добавить в ремастер TES IV Oblivion другие типы оружия. Сейчас получить Glock и боеприпасы можно с помощью консольных команд: player.additem Glock 1 для пистолета и player.additem Bullet 100 для 100 пуль.

Для установки модификации требуются дополнительные инструменты и моды, в частности:

UE4SS for OblivionRemastered,

UE4SS TesSyncMapInjector,

Runtime EditorIDs,

NL-Tag Remover,

Auto Hide Gear,

OblivionMods.

Модификация и подробная инструкция по ее установке, а также ссылки на дополнительные моды предоставлены автором и размещены на Nexus Modes.

А тем временем поползли слухи, что Bethesda подготовила новые трейлеры для The Elder Scrolls VI. Однако пока их показывают только внутри Microsoft.