В The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered добавили пистолет Glock
- Модер CosmicBoogaloo добавил функциональный пистолет Glock к ремастеру The Elder Scrolls IV: Oblivion, не заменяя существующие предметы.
- Для установки модификации требуются дополнительные инструменты и моды, инструкции размещены на Nexus Modes.
Модер CosmicBoogaloo подарил игрокам ремастера The Elder Scrolls IV: Oblivion новое оружие для борьбы с малыми и большими врагами. Теперь, кроме того, чтобы рубить их мечами или стрелять из луков, можно использовать пистолет.
Энтузиаст добавил в игру функциональный пистолет Glock, подчеркнув, что это оружие не заменяет ни один из имеющихся предметов и существует как полностью независимый элемент, рассказывает 24 Канал.
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Вместе с пистолетом в ремастер TES IV Oblivion были добавлены боеприпасы и кобура. С точки зрения игрового движка, кобура функционирует как колчан, а пули, вероятно, формально считаются стрелами.
При желании, пистолет можно заменить на луки вместо того, чтобы добавлять его как отдельное оружие. Однако в этом случае все персонажи-лучники будут вооружены Glock, что может привести к перестрелкам в игре, нарушая атмосферу фэнтезийного мира.
Glock в The Elder Scrolls IV: Oblivion / Фото CosmicBoogaloo
В будущем моддер планирует добавить в ремастер TES IV Oblivion другие типы оружия. Сейчас получить Glock и боеприпасы можно с помощью консольных команд: player.additem Glock 1 для пистолета и player.additem Bullet 100 для 100 пуль.
Для установки модификации требуются дополнительные инструменты и моды, в частности:
- UE4SS for OblivionRemastered,
- UE4SS TesSyncMapInjector,
- Runtime EditorIDs,
- NL-Tag Remover,
- Auto Hide Gear,
- OblivionMods.
Модификация и подробная инструкция по ее установке, а также ссылки на дополнительные моды предоставлены автором и размещены на Nexus Modes.
А тем временем поползли слухи, что Bethesda подготовила новые трейлеры для The Elder Scrolls VI. Однако пока их показывают только внутри Microsoft.