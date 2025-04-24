Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion поразил даже автора оригинальной игры

Обновленная версия культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion, которая вышла 22 апреля, удивила не только пользователей Steam, но и одного из авторов оригинала - бывшего дизайнера Bethesda Game Studios Брюса Несмита.

В интервью изданию VideoGamer Несмит, который в свое время отвечал за создание квестов в Oblivion, признался, что ремастер превзошел все его ожидания, информирует 24 Канал.

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По словам разработчика, он узнал о планах Bethesda по переизданию только за неделю до релиза и предполагал, что речь идет об обычном обновлении текстур.

Но они полностью переделали анимацию, перенесли игру на Unreal Engine, изменили прокачку, интерфейс – затронули все элементы. Это колоссальный объем работы. Я не уверен, что слово 'ремастер' адекватно передает суть,

– отметил Несмит.

Он добавил, что не знает, как именно классифицировать новую версию игры: на полноценный ремейк она не тянет, но и обычным обновлением ее не назовешь. "Ближайшее определение, которое я могу предложить – Oblivion 2.0", – сказал разработчик.

Несмит также признался, что гордится тем, что проект, к которому он присоединился 20 лет назад, до сих пор способен вызывать интерес: "В нашей индустрии немного людей могут сказать, что были частью чего-то подобного".

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, разработан студиями Bethesda Game Studios и Virtuos, доступен на ПК (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X|S и в сервисе Game Pass. В Steam игра достигла пика в 182 тысячи одновременных игроков и получает преимущественно положительные отзывы.