Что нового

Очень долго игроки The Elder Scrolls Online просили разработчиков дать возможность менять классы персонажей. В каждом дополнении появлялись новые ветки навыков, такие как Некромант или Надзиратель, но чтобы попробовать их, приходилось начинать игру с нуля, жертвуя годами прогресса. И вот, наконец, решение этой проблемы стало реальностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Gamer.

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Во время трансляции ESO Direct студия ESO Direct ZeniMax Online анонсировала систему подклассов. Она позволяет комбинировать навыки из разных классов, создавая совершенно новые билды без необходимости создавать нового героя.

Механика довольно проста: вы можете заменить две ветки навыков вашего текущего класса на любые две из шести других доступных, формируя уникальные гибриды.

Это также означает, что если Zenimax добавит новый класс в будущем, вы сможете экспериментировать с его способностями, не нажимая кнопку сброса.

Как получить доступ к подклассам

Чтобы разблокировать подклассы, вам совсем не нужно платить, выполнять квесты или вступать во фракции. Достаточно достичь 50-го уровня. После этого функция активируется на всем аккаунте, и вы сможете использовать ее как на новых, так и на уже существующих персонажах, так же, как и систему чемпионских очков.

Это нововведение в корне меняет боевую цель The Elder Scrolls Online: игроки получают возможность создавать комбинации навыков, которые ранее были невозможны. Ожидается появление огромного количества новых билдов, и будет весьма интересно посмотреть, как сообщество адаптируется к этому революционному изменению.

Еще одно преимущество в том, что это абсолютно бесплатная функция. В отличие от изменения имени или внешности персонажа, для использования подклассов не нужны платные жетоны – все интегрировано в игру.

Что дальше

В июне стартует новый контент Seasons of the Worm Cult, который продолжает сюжетную линию на Острове Солнцестояния. Приобретя Content Pack, игроки получат доступ к первой части этого дополнения, а также обоим наборам подземелий, запланированных на 2025 год.