Три ожидаемых игры дебютируют на церемонии The Game Awards 2024

Церемония вручения наград The Game Awards 2024 уже не за горами, и ведущий Джефф Килли рассказал о некоторых из главных мировых премьер, которые будут показаны на мероприятии. Фанаты могут с нетерпением ждать геймплейные кадры из Borderlands 4, приквела Mafia, и новые подробности о Dying Light: Beast.

Одним из главных событий церемонии The Game Awards 2024 станет долгожданный геймплейный трейлер Borderlands 4 разработчиком которой является Gearbox Software, сообщает 24 Канал.

Глава студии Рэнди Питчфорд в своем личном микроблоге пообещал показать не только игровые сцены, но и оригинальный кинематографический видеоряд. По словам Питчфорда, этот кинематографический ролик соединяет историю между Borderlands 3 и Borderlands 4, обеспечивая контекст для будущего приключения.

Mafia: The Old Country

Еще одним важным анонсом на мероприятии станет Mafia: The Old Country, приквел культовой серии игр о мафии. Действие игры разворачивается на Сицилии 1900-х годов и погружает игроков во времена зарождения организованной преступности, предлагая им заглянуть в истоки преступного мира.

Ожидается, что это дополнение к франшизе Mafia обеспечит свежий взгляд на культовую историю и атмосферный мир серии.

Dying Light: The Beast

Mafia: The Old Country будет иметь текстовую украинскую локализацию сразу на релизе.

Поклонники зомби-хоррора также узнают новые подробности о Dying Light: The Beast, спин-оффе, который появился на основе еще не выпущенного второго дополнения для Dying Light 2 Stay Human.

Одной из ключевых тайн, которые будут раскрыты во время релиза, является предыстория Кайла Крейна, знакомого нам по оригинальной игре Dying Light. Сюжетная линия имеет целью пролить свет на его судьбу и роль в новой части серии.

Даты выхода и платформы

Все три игры – Borderlands 4, Mafia: The Old Country и Dying Light: The Beast – разрабатываются для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ожидается, что Borderlands 4 и Mafia: The Old Country выйдут в 2025 году, тогда как официальная дата релиза Dying Light: The Beast еще не объявлена.

Когда смотреть церемонию награждения The Game Awards 2024

Трансляция The Game Awards 2024 начнется 13 декабря в 2:30 ночи по киевскому времени. На церемонии будет представлено 29 основных номинаций, которые отметят лучшие игры, разработчиков и творческие достижения года.

Кроме того, на официальном сайте премии уже продолжается финальный этап голосования в категории "Голос игроков", что позволяет геймерам со всего мира принять участие в выборе лучшей игры года.