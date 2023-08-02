Скандалом закончился релиз инди-игры The Last Hope для Nintendo Switch, ведь новинка подозрительно напоминала другой широко известный проект.

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The Last Hope: Dead Zone Survival стала доступна в цифровом магазине консоли Switch в начале июля, что вызвало волну возмущения от геймеров и критиков.

Всем было очевидно, что название игры, предыстория, главные герои и практически все остальное выглядят слишком очевидными заимствованиями у хитовой The Last of Us.

Впоследствии стало ясно, что весь проект это не более чем попытка выманить деньги невнимательных поклонников игры Naughty Dog, ищущих нечто похожее на нее для консоли Nintendo.

Скриншот из игры / Фото с YouTube

Ситуация получила огласку и The Last Hope удалили из Nintendo Switch eShop.

Несмотря на то, что никакого официального заявления о причинах такого решения не было, это почти наверняка произошло в результате претензии к авторским правам со стороны Sony Interactive.

В поддержку этого тезиса свидетельствует тот факт, что трейлер The Last Hope на YouTube также был удален, а красующееся на месте видео сообщение подтверждает, что это произошло после обращения Sony относительно нарушения авторских прав.

Помимо слепого копирования всего, что можно, The Last Hope также отметилась ужасным техническим состоянием, а комментарии игроков, которые таки приобрели проект указывают на то, что в него просто невозможно было играть.

Так что по этой "игре" точно никто не будет тосковать, а ее разработчикам, вероятно, пора искать адвокатов.