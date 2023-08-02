Скандалом закінчився реліз інді-гри The Last Hope для Nintendo Switch, адже новинка підозріло нагадувала інший широковідомий проєкт.

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The Last Hope: Dead Zone Survival стала доступною в цифровому магазині консолі Switch на початку липня, що викликало хвилю обурення від геймерів та критиків.

Абсолютно усім було очевидно, що назва гри, передісторія, головні герої та практично усе інше виглядають надто очевидними запозиченнями у хітової The Last of Us.

Згодом стало ясно, що увесь проєкт – це не більш ніж спроба видурити кошти у необачних шанувальників гри Naughty Dog, які шукають щось схоже на неї для консолі Nintendo.

Скриншот з гри / Фото з YouTube

Ситуація набула розголосу і The Last Hope видалили з Nintendo Switch eShop.

Попри те, що жодної офіційної заяви про причини такого рішення не було, це майже напевно сталося в результаті претензії щодо авторських прав з боку Sony Interactive.

На підтримку цієї тези свідчить той факт, що трейлер The Last Hope на YouTube також було видалено, а повідомлення, що красується на місці відео, підтверджує, що це сталося після звернення Sony щодо порушення авторських прав.

Окрім сліпого копіювання всього що можна, The Last Hope також відзначилася жахливим технічним станом, а коментарі гравців, які таки придбали проєкт, вказують на те, що у нього просто неможливо було грати.

Отож, за цією "грою" точно ніхто не сумуватиме, а її розробникам, ймовірно, час шукати адвокатів.