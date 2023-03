Релиз порта ПК игры The Last of Us Part I состоялся всего 28 марта. Впрочем, геймеры сразу начали жаловаться на ряд проблем в игре.

Обновление The Last of Us для ПК

Naughty Dog признала беспокойство, что беспокоят поклонников The Last of Us, и пообещала решить их. Геймеры, у которых возникли проблемы, попросили посылать заявки через официальную страницу поддержки.

Среди наиболее распространенных жалоб отмечают торможение частоты кадров и сбоев. Для некоторых игроков игра даже не запускается на системах, отвечающих минимальным требованиям.

Теперь разработчик выпустил небольшое обновление для ПК-порта The Last of Us Part 1, повысив версию игры с 1.0.1.0 до 1.0.1.5. Согласно примечаниям к выпуску, это обновление направлено на повышение стабильности и производительности.

В примечаниях к выпуску также объясняется, что команда активно работает над улучшениями на основе отзывов пользователей и дополнительная диагностика сбоев была добавлена, чтобы помочь собрать больше информации о сбоях, связанных с созданием шейдеров.

Подробности обновления 1.0.1.5 для The Last of Us на ПК