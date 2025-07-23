Игроки победили: Microsoft снизила цену на The Outer Worlds 2 после шквальной критики

Сатирическая ролевая игра The Outer Worlds 2 от студии Obsidian Entertainment попала под сильную критику из-за своей начальной цены. В конце концов Microsoft решила пересмотреть стоимость новинки, которая готовится к релизу осенью 2025 года. Какой будет новая цена и что известно об игре – рассказываем далее в материале.

Во время презентации Xbox Games Showcase в июне 2025 года было заявлено, что стоимость игры будет составлять 80 долларов. Это вызвало возмущение как среди обычных игроков, так и среди поклонников первой части, которые считали такую цену слишком высокой, напоминает 24 Канал. Об обновленной цене сами же разработчики написали на своей странице в Bluesky.

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Можно утверждать, что критику услышали в Microsoft поскольку компания приняла решение пересмотреть свою ценовую политику для ключевых релизов 2025 года, включая The Outer Worlds 2.

Сколько теперь будет стоить The Outer Worlds 2?

Obsidian сообщила, что игра будет стоить не 80, а 70 долларов.

Уважаемые Galactic Citizens! Мы получили ваш SOS через скайп-дрон по поводу ценообразования. Как организация, призванная следить за тем, чтобы корпорации не шли на беспредел, мы в Earth Directorate работали с [REDACTED], чтобы пересмотреть цену на The Outer Worlds 2.



[image or embed] - Obsidian (@obsidian.net) 23 июля 2025 г. в 17:02

Как сообщает Windows Central, в компании Xbox отметили, что стремятся создавать невероятные миры для исследования и устанавливать цены на премиальные релизы в соответствии с рыночными условиями. Игроки, которые уже оформили предварительный заказ по более высокой цене, смогут получить возврат средств, хотя некоторые магазины начнут обрабатывать такие заявки только со следующего дня после объявления.

По данным SteamDB, на момент публикации новости The Outer Worlds 2 занимала лишь 1473 место в международном чарте продаж Steam, что может свидетельствовать о низком уровне предварительных заказов. Это, вероятно, также повлияло на решение Microsoft скорректировать стоимость, чтобы привлечь больше игроков.

Когда выходит The Outer Worlds 2?

Релиз The Outer Worlds 2 запланирован на 29 октября 2025 года. Игра выйдет на ПК через платформы Steam, Microsoft Store и Battle.net, а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X и S. Кроме того, новинка будет доступна в сервисе Game Pass с первого дня.

Разработчики обещают глубокие возможности для ролевого отыгрыша, динамическую боевую систему, похожую на Destiny. The Outer Worlds 2 продолжит традиции первой части, предлагая сатирический взгляд на корпоративный мир в космическом сеттинге. Оправдает ли игра ожидания после такого резонанса – увидим уже осенью.