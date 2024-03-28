EGS продолжает баловать геймеров бесплатными играми и уже 4 апреля все желающие пользователи ПК смогут получить в свою библиотеку известную космическую RPG от Obsidian Entertainment.

Достойно внимания PIN-UP Foundation помог эвакуировать в Германию 28 украинцев

По словам надежного инсайдера под ником billbil-kun, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition – можно будет бесплатно забрать в свою коллекцию с 4 по 11 апреля.

Игра 2019 года выхода предлагает геймерам окунуться в приключения, создав собственного персонажа и отправившись исследовать живописные, однако опасные, колонии на разных планетах вселенной.

Заметьте, кроме ПК игра также доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Как и все проекты Obsidian, The Outer Worlds предлагает большую свободу выбора, а игроку приходится принимать немало различных решений, влияющих на окружающий мир и персонажей.

Проект также известен своей юмористической составляющей, глубокой сюжетной линией и возможностью решать задачи различными способами, что создает уникальный опыт для каждого игрока.

Трейлер игры – смотреть видео

The Outer Worlds является одной из лучших RPG за последнее десятилетие, что подтверждают ее оценки на metacritic – 7.9/10 от геймеров и 85/100 от критиков.

Поэтому, если вы еще не играли в этот проект Obsidian Entertainment, то EGS совсем скоро подбросит вам неплохую возможность это исправить.