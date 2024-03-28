EGS продовжує балувати геймерів безплатними іграми й вже 4 квітня всі охочі користувачі ПК зможуть отримати у свою бібліотеку відому космічну RPG від Obsidian Entertainment.

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За словами надійного інсайдера під ніком billbil-kun, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition – можна буде безплатно забрати у свою колекцію з 4 по 11 квітня.

Гра 2019 року виходу пропонує геймерам поринути у пригоди, створивши власного персонажа та відправившись досліджувати мальовничі, проте небезпечні, колонії на різних планетах всесвіту.

Зауважте, окрім ПК гра також доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch.

Як і всі проєкти Obsidian, The Outer Worlds пропонує велику свободу вибору, а гравцеві доводиться приймати чимало різних рішень, що впливають на навколишній світ та персонажів.

Проєкт також відомий своєю гумористичною складовою, глибокою сюжетною лінією і можливістю вирішувати завдання різними способами, що створює унікальний досвід для кожного гравця.

Трейлер гри – дивитися відео

The Outer Worlds є однією з найкращих RPG за останнє десятиліття, що підтверджують її оцінки на metacritic – 7.9/10 від геймерів та 85/100 від критиків.

Отож, якщо ви ще не грали в цей проєкт Obsidian Entertainment, то EGS зовсім скоро підкине вам непогану нагоду це виправити.