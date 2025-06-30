The Rogue Prince of Persia скоро выйдет на всех платформах – появилось важное подтверждение

Игра The Rogue Prince of Persia от студии Evil Empire, которая пока доступна только на ПК в раннем доступе, может вскоре появиться на современных консолях. Такой вывод можно сделать на основе недавней информации от Австралийского классификационного совета (Australian Classification Board).

Сейчас The Rogue Prince of Persia находится в раннем доступе, но полный релиз версии 1.0 ожидается в августе 2025 года, информирует 24 Канал. До сих пор выход планировался только на ПК, но 27 июня игра получила классификацию в Австралии сообщил портал Gematsu.

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Это может свидетельствовать о планах разработчиков расширить список платформ. Проект получил рейтинг Mature, то есть предназначен для аудитории старше 15 лет из-за наличия насилия. Это стандартный рейтинг для экшен-игр с динамическими боями.

Интересно, что в документах упоминаются не только ПК, но и PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Это может означать, что релиз на этих платформах не за горами. Официального анонса от Ubisoft пока нет, но появление информации в базе данных классификации часто является признаком скорого объявления.

Перспективы релиза на консолях

Похоже, что Ubisoft и разработчики не хотят ограничивать игру лишь одной платформой. Учитывая стиль и темп проекта, выход на консоли выглядит логичным шагом, особенно учитывая популярность roguelite-экшенов на Nintendo Switch и PS5. Расширение платформ может значительно увеличить аудиторию игры, ведь консольные игроки часто ищут динамичные проекты с уникальным геймплеем.

А тем временем инсайдер и журналист Том Хендерсон рассказал, что по его информации Ubisoft уже работает над новой игрой Ghost Recon и она может появиться довольно скоро.