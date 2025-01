Для Sims 3 вышел первый за 9 лет патч, который решил старую проблему, но доступен он не всем

Несмотря на активное развитие новых игр серии The Sims, издатель Electronic Arts и студия Maxis неожиданно вернулись к поддержке культового симулятора жизни The Sims 3. 13 января вышел первый патч для игры за последние девять лет.

Обновление повысило версию игры в EA App до 1.69.47.024017, сообщает 24 Канал. Патч устранил одну серьезную проблему, которая преследовала игроков на процессорах Intel Alder Lake. Сбой был известен еще с декабря 2021 года, но исправление появилось только сейчас.

Некоторые фанаты восприняли это обновление как намек на возможное продолжение поддержки The Sims 3 и даже надеются, что игра наконец-то получит 64-битную версию для Windows, которой игроки ждали более пяти лет.

Особые ожидания были связаны с презентацией Behind the Sims, приуроченной к 25-летию серии. Однако Maxis ограничилась анонсом подарков для игроков в The Sims 4, тремя новыми "авторскими наборами" и обновлением главного меню.

The Sims 3 дебютировала в июне 2009 года на Windows и macOS, а затем появилась на PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, 3DS, DS и мобильных устройствах. Общие продажи игры превысили 10 миллионов копий.

Между тем вместо релиза The Sims 5, EA и Maxis продолжают развивать The Sims 4, работают над социальным проектом Project Rene и готовят полнометражный фильм во вселенной игры.