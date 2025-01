Для Sims 3 вийшов перший за 9 років патч, який вирішив стару проблему, але доступний він не всім

Попри активний розвиток нових ігор серії The Sims, видавець Electronic Arts і студія Maxis несподівано повернулися до підтримки культового симулятора життя The Sims 3. 13 січня вийшов перший патч для гри за останні дев’ять років.

Оновлення підвищило версію гри в EA App до 1.69.47.024017, повідомляє 24 Канал. Патч усунув одну серйозну проблему, яка переслідувала гравців на процесорах Intel Alder Lake. Збій був відомий ще з грудня 2021 року, але виправлення з’явилося лише зараз.

Деякі фанати сприйняли це оновлення як натяк на можливе продовження підтримки The Sims 3 і навіть сподіваються, що гра нарешті отримає 64-бітну версію для Windows, якої гравці чекали понад п’ять років.

Особливі очікування були пов’язані з презентацією Behind the Sims, приуроченою до 25-річчя серії. Однак Maxis обмежилася анонсом подарунків для гравців у The Sims 4, трьома новими "авторськими наборами" та оновленням головного меню.

The Sims 3 дебютувала в червні 2009 року на Windows та macOS, а згодом з’явилася на PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, 3DS, DS і мобільних пристроях. Загальні продажі гри перевищили 10 мільйонів копій.

Тим часом замість релізу The Sims 5, EA та Maxis продовжують розвивати The Sims 4, працюють над соціальним проєктом Project Rene і готують повнометражний фільм у всесвіті гри.