Sims 4 уже почти десять лет, но разработчики все еще не окончили с ней. Несмотря на то, что команда разработчиков работает над следующей частью серии, The Sims 4 все еще получают пакеты дополнений, которые дают игрокам возможность почувствовать разнообразные игровые процессы.

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Дата релиза The Sims 4: For Rent

О пакете дополнения Sims 4: For Rent разработчики объявили 2 ноября 2023 года. Эта информация стала неожиданностью для многих поклонников, поскольку они не ожидали, что получат еще одно дополнение к концу года.

Геймеры, ожидающие нового пакета расширения, будут рады узнать, что он станет доступным уже с 7 декабря 2023 года. Поклонники, планирующие приобрести For Rent в первые несколько недель после запуска, получат небольшой подарок в виде эксклюзивного содержимого в игре.

Трейлер Sims 4: For Rent – смотрите видео

Те, кто приобретет For Rent в период со 2 ноября 2023 года по 18 января 2024 года, получат три ограниченных по времени предмета для режима строительства: корзину с фруктами "Пиковая свежесть", тень Streetside Stars Shade и гриль Quick Treats.

The Sims 4 For Rent добавит к игре, в частности, ночной рынок. Этот набор добавит в игру множество интересных рецептов, а игроки смогут даже открыть собственный бизнес на ночном рынке.