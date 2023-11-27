Sims 4 вже майже десять років, але розробники все ще не закінчили з нею. Попри те, що команда розробників працює над наступною частиною серії, для The Sims 4 все ще виходять пакети доповнень, які дають гравцям можливість відчути різноманітні ігрові процеси.

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Дата релізу The Sims 4: For Rent

Про пакет доповнення Sims 4: For Rent розробники оголосили 2 листопада 2023 року. Ця інформація стала несподіванкою для багатьох шанувальників, оскільки вони не очікували, що отримають ще одне доповнення до кінця року.

Геймери, які очікують на новий пакет розширення, будуть раді дізнатися, що він стане доступним уже з 7 грудня 2023 року. Шанувальники, які планують придбати For Rent у перші кілька тижнів після запуску, отримають невеликий подарунок у вигляді ексклюзивного вмісту в грі.

Трейлер Sims 4: For Rent – дивіться відео

Ті, хто придбає For Rent у період із 2 листопада 2023 року до 18 січня 2024 року, отримають три обмежені за часом предмети для режиму будівництва: кошик з фруктами "Пікова свіжість", тінь Streetside Stars Shade і гриль Quick Treats.

The Sims 4 For Rent додасть до гри, зокрема, нічний ринок. Цей набір додасть у гру безліч цікавих рецептів, а гравці навіть зможуть відкрити власний бізнес на нічному ринку.