Конец эпохи утраченных сохранений: The Sims 4 наконец получит функцию, которую ждали 12 лет

Спустя почти 12 лет после официального выхода культового симулятора жизни The Sims 4 разработчики наконец решились на шаг, о котором фанаты просили с самого первого дня.

В игре появится полноценная функция автоматического сохранения прогресса, что поможет избежать потери виртуальных историй из-за сбоев, сообщает EA.com.

Почему это крайне важно для геймеров?

Потеря сохранений в игре – это неприятность для любого геймера, но для фанатов The Sims 4 ситуация выглядит значительно хуже, чем для других.

Если в обычном экшене иногда достаточно просто заново победить босса, то в симуляторе жизни за короткое время может произойти множество уникальных событий.

Когда игра внезапно "вылетает", а пользователь забывает нажать кнопку сохранения, воссоздать цепочку случайных перипетий из жизни персонажей становится почти невозможно. Важные моменты истории просто исчезают навсегда.

Выход долгожданного обновления разработчики запланировали на 21 июля 2026 года. Компания EA сообщила, что функция AutoSave будет создавать контрольные точки при переходе между различными "лотами", после достижения важных жизненных этапов или если игрок просто находится в игре слишком долго без ручного сохранения.

Трейлер одного из последних обновлений контента: смотрите видео

При этом разработчики оставили выбор: игроки, стремящиеся к полному контролю, смогут вместо этого включить обычное напоминание. В обоих случаях геймеры смогут самостоятельно настроить частоту сохранений или уведомлений.

Кроме того, вместе с системой сохранений разработчики выпустят функцию Memory Boost для всех игроков на ПК и консолях. Ранее ее уже опробовали в рамках раннего доступа.

Эта технология улучшает управление памятью, что в теории должно сделать игровой процесс более плавным, уменьшить количество задержек и критических ошибок.

Больше всего преимуществ от этого почувствуют владельцы больших игровых семей и сильно декорированных участков.

Несмотря на то, что ожидание длилось более десятилетия, The Sims 4 – не единственный пример такой медлительности. Например, в популярной игре Minecraft возможность просто сесть на поверхность добавляют только сейчас, хотя фанаты просили об этом целых 17 лет.