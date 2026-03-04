Фанаты The Sims 4 могут заработать на игре реальные деньги

У особо преданных поклонников The Sims 4 появилась возможность заработать немного деньжат на любимой игре, однако разработчики возьмут себе солидный процент прибыли.

Перед ярыми поклонниками The Sims 4, которые любят создавать модификации для игры, открывается прекрасная возможность подзаработать, информирует 24 Канал.

Как заработать деньги благодаря The Sims 4?

На ea.com анонсировали, что с 17 марта в ПК версиях известного симулятора жизни появится новый официальный способ получить различные модификации.

В игре заработает The Marketplace – игровое пространство, которое позволит пользователям легко находить идеальные дополнения к своим домам или "симам", созданные другими геймерами, сообщает Gamerant.

Весь контент будет предварительно протестирован командой разработчиков игры, а его авторы смогут заработать реальные деньги на своих творениях.

Дело в том, что купить модификации на The Marketplace можно будет за новую внутриигровую валюту под названием Moola, которая в свою очередь будет доступна для приобретения за реальные средства – 200 Moola обойдутся в 2 доллара 49 центов.

Зарегистрироваться в программе Maker, чтобы зарабатывать на собственных модах к The Sims 4 сможет любой, независимо от уровня мастерства в этом деле. Прием заявок начнется уже 5 марта 2026 года.

EA слишком жадные до денег?