Фанати The Sims 4 можуть заробити на грі реальні гроші

У особливо відданих шанувальників The Sims 4 з'явилася можливість заробити трохи грошенят на улюбленій грі, одначе розробники візьмуть собі солідний відсоток прибутку.

Перед затятими шанувальниками The Sims 4, які полюбляють створювати модифікації для гри, відкривається чудова можливість підзаробити, інформує 24 Канал.

Цікаво Трейлер нового інді-симулятора футболу глянули майже 5 мільйонів разів: у чому фішка гри

Як заробити гроші завдяки The Sims 4?

На ea.com анонсували, що з 17 березня у ПК версіях відомого симулятора життя з'явиться новий офіційний спосіб отримати різноманітні модифікації.

У грі запрацює The Marketplace – ігровий простір, який дозволить користувачам легко знаходити ідеальні доповнення до своїх будинків чи "сімів", створені іншими геймерами, повідомляє Gamerant.

Увесь контент буде попередньо протестований командою розробників гри, а його автори зможуть заробити реальні гроші на своїх творіннях.

Річ у тому, що купити модифікації на The Marketplace можна буде за нову внутрішньоігрову валюту під назвою Moola, яка своєю чергою буде доступною для придбання за реальні кошти – 200 Moola обійдуться у 2 долара 49 центів.

Зареєструватися у програмі Maker аби заробляти на власних модах до The Sims 4 може будь-хто, незалежно від рівня майстерності у цій справі. Прийом заявок розпочнеться вже 5 березня 2026 року.

EA занадто жадібні до грошей?