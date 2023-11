The Sims существует с 2000 года, и франшиза включает в себя одни из лучших симуляторов жизни в мире игр. Учитывая успех игр за последние два десятилетия, неудивительно, что они собрали достаточно большое количество поклонников.

Магазин мерчей The Sims

Команда Sims работает над своим продолжением серии – The Sims 5. Однако параллельно они все еще выпускают содержимое для The Sims 4, например пакет расширения For Rent, который выйдет в начале декабря и станет 15 пакетом расширения, доступным для игры.

Кроме того, разработчик параллельно работает над еще одним проектом. Так с 21 ноября начнет свою работу официальный магазин игры The Sims Shop.

Несмотря на то, что ни один из будущих товаров еще официально не объявляли, твит о времени выпуска содержит четыре изображения с достаточно большим количеством предметов на тему Sims.

Если все предметы на изображении будут доступны в магазине сувениров, поклонники могут ожидать, что в The Sims Shop будут открытки, бутылки с водой, плюшевые кролики, садовые гномы, кольца, телефонные чехлы, наушники, футболки и многое другое.