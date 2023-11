The Sims існує з 2000 року, і франшиза включає одні з найкращих симуляторів життя у світі ігор. Враховуючи успіх ігор протягом останніх двох десятиліть, не дивно, що вони зібрали досить велику кількість шанувальників.

Варте уваги Відомі не лише в кіно: шість голлівудських акторів, які з'являлися у відеоіграх

Магазин мерчів The Sims

Команда Sims працює над своїм продовженням серії – The Sims 5. Однак паралельно вони все ще випускають вміст для The Sims 4, як-от пакет розширення For Rent, який вийде на початку грудня і буде стане 15 пакетом розширення, доступним для гри.

Крім того, розробник паралельно працює над ще одним проєктом. Так, з 21 листопада розпочне свою роботу офіційний магазин гри The Sims Shop.

Попри те, що жоден із майбутніх товарів досі офіційно не оголошували, твіт про час випуску містить чотири зображення з досить великою кількістю предметів на тему Sims.

Якщо всі предмети на зображенні будуть доступні в магазині сувенірів, шанувальники можуть очікувати, що в The Sims Shop будуть листівки, пляшки з водою, плюшеві кролики, садові гноми, кільця, чохли для телефонів, навушники, футболки та багато іншого.