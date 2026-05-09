Frogwares представила новый трейлер The Sinking City 2 – игра изменит подход к геймплею

Украинская студия Frogwares показала зрелищный трейлер The Sinking City 2. Сиквел детективной игры существенно изменит подход к игровому процессу.

Сиквел The Sinking City станет совсем другой игрой, поскольку разработчики решили существенно изменить игровой процесс, сообщает 24 Канал.

Что известно о The Sinking City?

Вдохновленный произведениями Говарда Лавкрафта хоррор вышел в свет в 2019 году и рассказал историю частного детектива Чарльза Рида, который расследовал сверхъестественные события в затопленном городе Окмонт, говорится на сайте Frogwares.

Игра получила неплохую реакцию публики. Критики поставили ей 71/100, а рейтинг от геймеров составил 6.1/10 (версия для ПК), по версии metacritic.

Больше всего похвалы проект получил за сюжетную составляющую, "лавкрафтовский" вайб и механики расследования.

Нашлось место и для критики, поскольку проект не поразил боевой системой и имел немало технических проблем.

Уникальное сочетание детективного геймплея и элементов мифологии Ктулху в The Sinking City заинтригует поклонников произведений Г. Ф. Лавкрафта, даже если определенные недостатки в конце концов помешают ей действительно запомниться как лучшей игре о Ктулху из когда-либо созданных,

– отмечают в издании Ragequit.gr.

Хотя игра порой и раздражает, увлекательные истории, захватывающее окружение и запоминающиеся персонажи в The Sinking City делают ее одной из лучших игр с лором Ктулху,

– считают в IGN.

Какие изменения ждут геймеров в сиквеле?

Похоже, что учесть замечания Frogwares постараются в сиквеле, новый трейлер которого студия выпустила 7 мая.

В нем можно увидеть все ту же гнетущую атмосферу и причудливых чудовищ, созданных по мотивам произведений Лавкрафта на игровом движке Unreal Engine 5.

Местом действия станет мрачный городок Аркгем, превращенный в руины мистической силой. В роли протагониста выступит Келвин Рафферти, который попытается спасти свою возлюбленную из таинственного сна, в который та попала по его собственной неосторожности.

Если атмосфера сиквела вполне напоминает оригинал, то совсем другим кажется игровой процесс будущей новинки.

Как отметили сами разработчики в комментарии для gamedev.dou.ua, они решили сделать больший акцент на боевой системе и механиках "выживания", несколько отойдя от детективной составляющей в сторону классической формулы хоррор-игр.

Мы сместили акцент на бои и исследования, однако расследование остается важным аспектом. Это история более личная для главного героя, но она сохраняет присущий нам стиль "серой морали" и лавкрафтовского духа,

– говорит Александр Гресько, руководитель разработки в Frogwares.

В Frogwares обещают, что игрокам придется экономить ресурсы, предусмотрительно выбирать снаряжение и делать немало тяжелых решений, которые будут влиять на сюжет.

Когда выйдет игра?

Релиз The Sinking City 2 планируется уже летом 2026 года и вполне понятно, что в игре будет присутствовать украинская локализация.

Проект выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК, а прямо сейчас ее уже можно добавить в список желаемого в Steam.