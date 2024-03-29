CD Projekt Red рассказала, на каком этапе производства сейчас новые The Witcher и Cyberpunk

Создатели популярных The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 отчитались о своих доходах за 2023 год, а также раскрыли несколько деталей о будущих проектах.

Как идет производство

Как ранее сообщала CD Projekt Red, новая трилогия во вселенной The Witcher под кодовым названием "Polaris" поступит в полноценное производство где-то в течение этого года. Но пока что этого не произошло, поскольку по состоянию на конец февраля она все еще находится на стадии пре-продакшена.

Спин-офф "Ведьмака", известный "Проект Сириус" от студии The Molasses Flood, также находится на стадии пре-продакшна после творческой перезагрузки.

Ремейк первой части оригинального "Ведьмака" все еще находится на стадии концептуальных разработок.

В таком же состоянии сейчас и вторая часть Cyberpunk.

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Другими словами, не стоит ожидать новую игру на CDPR в ближайшее время. Очевидно, переход на Unreal Engine 5 не слишком ускорил разработку.



Процесс разработки игр от CD Projekt Red / Фото CD Projekt Red

По распределению разработчиков CDPR, то подавляющее большинство сейчас работает над основными сиквелами "Ведьмака", хотя значительное количество людей, преимущественно в новом бостонском офисе CDPR, работает над сиквелом Cyberpunk 2077.

Тем временем, напомним, разработка самого Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty почти полностью прекратилась. Разработчики заявили, что никаких других DLC ждать не стоит. Команда будет выпускать обновления только в случае обнаружения критических ошибок и только при наличии свободного времени.

Компания также упомянула о полностью новом проекте, который пока не имеет ни названия, ни каких-то подробностей. Единственное, что мы о нем знаем, это то, что он будет, и что его рабочее внутреннее название – Hadar. Он также на стадии создания концептов.