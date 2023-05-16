Конь Геральта победил в бою вместо геймера The Witcher 3: забавное видео

The Witcher 3: Wild Hunt у Геральта есть лошадь по имени Плотва. Это его единственный постоянный напарник. Как сейчас выяснилось, он может даже участвовать в боях.

Стоит только главному герою свистнуть, как лошадь появляется за спиной и готова отвезти в любую точку карты. А еще ездовое животное владеет собственными седельными сумками для увеличения инвентаря. Но это не все умения партнера.

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Конь Герльта выиграл бой

Геймер опубликовал видео, в котором показал свое сражение в The Witcher 3: Wild Hunt. Судя по окружению, драка развертывалась на заднем дворе таверны в Белом Саду. Соперниками Геральта стали солдаты, однако он использовал только кулаки.

Через несколько секунд после начала противостояния на помощь хозяину пришла Плотва. Лошадь толкнула одного из врагов, забрав остатки здоровья.

Но на этом надежный нападающий не остановился. Ударом задних ног он нокаутировал еще двух противников. Непонятно, как последний из недругов получил вред, но в результате геймеру не пришлось вообще ничего делать.