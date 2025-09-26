Студия CD Projekt Red сообщила об изменении планов относительно The Witcher 3: Wild Hunt. Ожидаемое обновление, которое должно было добавить кроссплатформенную поддержку модификаций, выйдет не в 2025 году.

Разработчики перенесли релиз на 2026 год, извинившись перед игроками за длительное ожидание. О своем шаге студия CD Project Red сообщила на своей странице, рассказывает 24 Канал.

Почему придется ждать дольше?

Хотя CD Projekt Red сосредоточена на создании новой части серии The Witcher, поддержка The Witcher 3: Wild Hunt не прекращается. В конце мая студия анонсировала планы интегрировать в игру поддержку модов между платформами в течение 2025 года. Однако теперь стало известно, что реализацию этой функции пришлось отложить до 2026 года.

Разработчики не назвали конкретных причин задержки, но пообещали поделиться деталями ближе к выходу обновления. Эта функция должна облегчить создание, распространение и использование модификаций внутри экосистемы игры на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X и S через платформу mod.io.

Для игроков на ПК ничего не изменится – они смогут и в дальнейшем пользоваться привычными сервисами, например Nexus Mods или "Мастерская Steam". В то же время для доступа к модам на консолях нужно будет использовать именно платформу mod.io.

Игра The Witcher 3: Wild Hunt вышла в мае 2015 года и за десять лет ее продажи достигли 60 миллионов копий.

Чем сейчас занимается CD Projekt Red?

Сейчас польская студия CD Projekt Red сосредоточена на разработке нескольких амбициозных проектов, которые охватывают как продолжение известных франшиз, так и создание совершенно нового интеллектуального продукта. Важным изменением в подходе студии стал переход на движок Unreal Engine 5 для всех будущих игр, что позволит отказаться от собственного REDengine.

Основные усилия команды направлены на следующие проекты: