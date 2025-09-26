Студія CD Projekt Red повідомила про зміну планів щодо The Witcher 3: Wild Hunt. Очікуване оновлення, яке мало додати кросплатформну підтримку модифікацій, вийде не у 2025 році.

Розробники перенесли реліз на 2026 рік, вибачившись перед гравцями за тривале очікування. Про свій крок студія CD Project Red повідомила на своїй сторінці, розповідає 24 Канал.

Чому доведеться чекати довше?

Хоча CD Projekt Red зосереджена на створенні нової частини серії The Witcher, підтримка The Witcher 3: Wild Hunt не припиняється. Наприкінці травня студія анонсувала плани інтегрувати в гру підтримку модів між платформами протягом 2025 року. Проте тепер стало відомо, що реалізацію цієї функції довелося відкласти до 2026 року.

Розробники не назвали конкретних причин затримки, але пообіцяли поділитися деталями ближче до виходу оновлення. Ця функція має полегшити створення, розповсюдження та використання модифікацій всередині екосистеми гри на PC, PlayStation 5 та Xbox Series X і S через платформу mod.io.

Для гравців на ПК нічого не зміниться – вони зможуть і надалі користуватися звичними сервісами, як-от Nexus Mods або "Майстерня Steam". Водночас для доступу до модів на консолях потрібно буде використовувати саме платформу mod.io.

Гра The Witcher 3: Wild Hunt вийшла у травні 2015 року і за десять років її продажі сягнули 60 мільйонів копій.

Чим зараз займається CD Projekt Red?

Наразі польська студія CD Projekt Red зосереджена на розробці кількох амбітних проєктів, які охоплюють як продовження відомих франшиз, так і створення абсолютно нового інтелектуального продукту. Важливою зміною в підході студії став перехід на рушій Unreal Engine 5 для всіх майбутніх ігор, що дозволить відмовитися від власного REDengine.

Основні зусилля команди спрямовані на такі проєкти: