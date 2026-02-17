Инсайдер говорит, что события нового DLC для The Witcher 3 будут происходить не там, где мы все думали

Вокруг возможного нового дополнения для культовой ролевой игры снова вспыхнули обсуждения. После волны слухов об экзотическом регионе Зерриканию фанаты уже готовились к дальнему путешествию, однако новые комментарии из польской среды заставляют пересмотреть ожидания.

Куда отправит нас DLC к The Witcher 3?

Несмотря на отсутствие официального анонса от CD Projekt Red, информация о новом DLC для The Witcher 3: Wild Hunt продолжает появляться из неофициальных источников. Ранее в сети активно обсуждали версию, что расширение перенесет игроков в Зерриканию – загадочного и почти не показанного в играх региона, пишет WCCF TECH.

Впрочем, польский инсайдер, известный под псевдонимом UV o grach, который ранее работал в издании Gry-Online, фактически охладил эти ожидания. Во время недавнего стрима он размышлял о подходах к созданию игровых карт и повторном использовании уже имеющихся ресурсов. По его словам, игроки "смотрят слишком далеко", тогда как ответ находится значительно ближе.

Это высказывание многие восприняли как намек на то, что новый регион не будет отдельной экзотической территорией, а скорее расширением уже знакомой части мира – в частности Велена и Северных королевств. Еще в декабре инсайдер упоминал, что будущая локация может стать продолжением существующей карты, а не абсолютно новой зоной.



Велен в игре "Ведьмак 3" / Фото CD Projekt Red

С точки зрения разработки это выглядит логично. Создание полностью нового региона с нуля требует значительных ресурсов – от дизайна ландшафта до наполнения квестами, персонажами и уникальной архитектурой. Если DLC действительно должно стать мостиком между событиями третьей части и будущей The Witcher 4, студия могла выбрать более прагматичный путь.

К тому же известно, что события новой части, по предварительным данным, будут разворачиваться в Ковире и Повисе – северных королевствах, которые географически еще дальше от Зеррикании. В таком случае расширение территорий вблизи Велена выглядит более согласованным с общей логикой мира.

Когда ждать дополнения?

По слухам, релиз дополнения может состояться уже в мае, пишет польское издание Strefa Inwestorów. Если это правда, официальная информация должна появиться в ближайшее время.

Вопрос лишь в том, станет ли новый контент достойным возвращением к одному из самых успешных ролевых проектов с открытым миром.