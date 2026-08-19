Почему крестьяне в The Witcher 3 остались без страха – разработчик раскрыл секрет

Разработчики культовой игры The Witcher 3: Wild Hunt стремились сделать мир максимально живым, но одна из идей привела к поистине ужасающим сценам, поэтому ее пришлось удалить.

Создателям культовой RPG пришлось удалить из игры механику реакции на опасность из-за жуткого побочного бага, который приводил к ужасающим сценам, сообщает gamesradar+.

Когда реализм становится слишком мрачным

Филипп Вебер, квест-дизайнер игры, поделился подробностями разработки, которые ранее оставались за кулисами.

По его словам, команда хотела, чтобы неигровые персонажи (NPC) вели себя естественно, когда видят что-то пугающее.

Чтобы избежать ощущения фальши, планировалось внедрить сложную систему реакций на действия Геральта или появление монстров.

Механика страха должна была работать по логическому принципу: испуганный крестьянин должен был мгновенно бросить то, чем он занимался, и убежать. Если в руках у персонажа был инструмент или предмет, он должен был упасть на землю.

Однако во время тестирования разработчики столкнулись с непредвиденным последствием: система воспринимала младенцев как объект, который матери "держат на руках" во время выполнения своих повседневных дел.

Проблема заключалась в том, что одной из "работ", которые могли выполнять матери, было держать и укачивать ребенка. В течение нескольких недель женщины (в игре – 24 Канал) просто бросали своих младенцев направо и налево,

– вспоминает Вебер.

Подобные сцены выглядели слишком неестественно и абсурдно даже для сурового мира "Ведьмака", поэтому CD Projekt Red решили полностью удалить эту механику. Вместо индивидуальных реакций на страх разработчики оставили более простые циклы активности.