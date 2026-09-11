CDPR устранила ошибки и исправила странное поведение кобылы Геральта из Ривии, сообщает Dexerto.

Легендарные выходки лошадки Геральта станут опцией

С момента выхода The Witcher 3 в 2015 году лошадь главного героя стала настоящим источником неконтролируемых багов, что привело к волне различных шуток и мемов.

Игроки постоянно делились видеороликами, на которых кобыла застревала в скалах или внезапно оказывалась на крышах домов. Баги с ней стали настолько культовыми, что являются неотъемлемой частью "фольклора" вокруг игры, а некоторые фанаты даже посвящают подобным инцидентам целые произведения искусства.

При создании обновленного переиздания специалисты переработали физику движения животного, исправив эти "баги".

В то же время разработчики решили не лишать игроков старой-доброй Плотвы совсем, поэтому оставили специальный переключатель, благодаря которому игроки смогут легко выбирать между обновленной физикой и оригинальной версией поведения кобылы.

Если вы предпочитаете классическую Плотву в том виде, в котором привыкли ее знать, пожалуйста,

– добавил ведущий дизайнер уровней CD Projekt Red Майлз Тост.

Интервью с разработчиками: смотрите видео

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt Remastered выйдет уже 29 сентября 2026 года в качестве бесплатного обновления для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Помимо улучшения графики и геймплея, создатели готовят масштабное дополнение под названием Songs of the Past. Оно появится в 2027 году, предложит новую локацию и по размеру будет сопоставимо со вторым дополнением Blood and Wine, а также принесет в игру украинскую текстовую локализацию.