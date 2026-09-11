CDPR провели роботу над помилками та виправили чудернацьку поведінку кобили Ґеральта з Рівії, повідомляє Dexerto.

Легендарні вибрики конячки Ґеральта стануть опцією

З моменту релізу The Witcher 3 у 2015 році кінь головного героя став справжнім джерелом неконтрольованих багів, що призвели до хвилі різних дотепів та мемів.

Гравці постійно ділилися відеороликами, на яких кобила застрягала в скелях або раптово опинялася на дахах будинків. Баги з нею стали настільки іконічними, що є невіднятною частиною "фольклору" навколо гри, а деякі фанати навіть присвячують подібним інцидентам цілі витвори мистецтва.

Під час створення оновленого перевидання фахівці переробили фізику руху тварини, виправивши ці "баги".

Водночас, розробники вирішили не забирати у гравців стару-добру Плітку зовсім, тож залишили спеціальний перемикач, завдяки якому гравці зможуть легко обирати між оновленою фізикою та оригінальною версією поведінки кобили.

Якщо ви віддаєте перевагу класичній Плітці у тому вигляді, у якому звикли її знали, будь ласка,

– додав провідний дизайнер рівнів CD Projekt Red Майлз Тост .

Інтерв'ю з розробниками: дивіться відео

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt Remastered вийде вже 29 вересня 2026 року як безкоштовне оновлення для всіх власників гри на ПК, консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch 2.

Крім покращення графіки та геймплею, творці готують масштабне доповнення під назвою Songs of the Past. Воно з'явиться у 2027 році, пропонуватиме нову локацію та за розмірами дорівнюватиме другому доповненню Blood and Wine, а також принесе у гру українську текстову локалізацію.