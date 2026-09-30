Геймеры испугались потери знаменитых забавных птиц, ставших одним из символов оригинальной игры 2015 года, сообщает gamesradar+.

Голубь на месте – и он прекраснее, чем когда-либо

Переиздание культовой RPG от CD Projekt Red принесло расширенные возможности, улучшенную боевую систему, обновленные деревья навыков и новые маркеры квестов.

Несмотря на многочисленные улучшения, одну из самых бурных волн обсуждений среди фанатов вызвала судьба забавных низкополигональных голубей из оригинала 2015 года.

В соцсети X и на платформе Reddit геймеры начали активно распространять сравнительные снимки, опасаясь замены мемных птиц на новые детализированные модели.

Паника разразилась после публикации пользователя abdx80 в сообществе r/Witcher3 под заголовком "Pigeons Remastered", где была показана значительно более детализированная модель птицы. Тревогу подхватили и другие пользователи.

Однако опасения оказались обычным недоразумением между различными видами игровых объектов.

Это все ложная тревога,

– прокомментировал редактор издания Kotaku Итан Гач.

Журналист пояснил, что на широко распространенных скриншотах изображены обычные уличные голуби, которые действительно получили новую детализацию.

В то же время культовые летающие голуби сохранили свой оригинальный забавный вид, но теперь работают с поддержкой современного трассирования лучей.

Новость вызвала бурную положительную реакцию среди геймеров, которые отметили сохранение мемного наследия игры.

Слава низкополигональности,

– подытожил один из поклонников в социальных сетях.

Сохранение забавных элементов не помешало игре получить самые высокие оценки от критиков.

Переиздание The Witcher 3 Remastered возглавило рейтинг лучших игр 2026 года на Metacritic, обогнав оригинал 2015 года на 2 балла.

Студия CD Projekt Red продолжает активную работу над франшизой и готовит к выходу в следующем году новое дополнение под названием Songs of the Past.