Исторический триумф на Metacritic

Релиз The Witcher 3 Remastered состоялся 29 сентября 2026 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Обновление вышло как отдельный продукт и как бесплатное улучшение для всех владельцев оригинала, пишет Video Games Chronicle.

Первые оценки критиков сформировали высокий средний балл 94 из 100 на сервисе Metacritic. Это сделало сагу о ведьмаке самой высокооцененной игрой 2026 года, несмотря на рекордные показатели оригинала 2015 года с его 92 баллами.

Технологический скачок и обновления игрового процесса

Главным достоинством версии для ПК стала поддержка трассировки пути (Path Tracing), а также технологий NVIDIA DLSS 4.5, AMD FSR 4 и Intel XeSS 2.0.

Консоль PlayStation 5 Pro получила поддержку масштабирования PSSR с частотой 60 кадров в секунду, а Switch 2 – сенсорное и гироскопическое управление.

Версия для Xbox поддерживает функцию Play Anywhere.

Разработчики полностью переработали дерево навыков, добавили трансмогрификацию доспехов у мастеров Йоанны и Хаттори, расширили фоторежим и интегрировали платформу mod.io для кроссплатформенных модов.

Реализованное трассирование пути значительно улучшает освещение в игре,

– прокомментировал обозреватель издания Wccftech Алессио Палумбо.

Несмотря на графические достижения, журналисты отмечают, что боевая система и модели персонажей "выдают свой возраст".

Для комфортной игры с трассировкой пути разработчики обновили системные требования, повысив минимальный уровень и отказавшись от поддержки устаревших систем.

Украинская локализация и планы на будущее

Важной новостью для украинских игроков стало появление официального текстового перевода на украинский язык. Кроме того, разработчики добавили режим доступности "Баллада барда" для снижения когнитивной нагрузки.

Саундтрек дополнили новым мини-альбомом Songs of the Past из 5 композиций от Milan Records, который служит мостиком к будущему сюжетному дополнению.

Мы стремились сохранить ДНК "Ведьмака" в этих музыкальных произведениях,

– сказала композитор Магда Урбаньская.

В настоящее время CD Projekt RED временно приостановила разработку ремейка первой части, сосредоточив все силы на сюжетном дополнении, которое выйдет в 2027 году перед релизом The Witcher 4 в 2028 году.