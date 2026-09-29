Історичний тріумф на Metacritic

Реліз The Witcher 3 Remastered відбувся 29 вересня 2026 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S та Nintendo Switch 2. Оновлення вийшло як окремий продукт і як безкоштовне покращення для всіх власників оригіналу, пише Video Games Chronicle.

Перші оцінки критиків сформували високий середній бал 94 зі 100 на сервісі Metacritic. Це зробило відьмацьку сагу найвище оціненою грою 2026 року, попри рекордні показники оригіналу 2015 року з його 92 балами.

Технологічний стрибок та оновлення ігроладу

Головною окрасою версії для ПК стала підтримка трасування шляху Path Tracing, а також технологій NVIDIA DLSS 4.5, AMD FSR 4 та Intel XeSS 2.0.

Консоль PlayStation 5 Pro отримала підтримку масштабування PSSR із 60 кадрами на секунду, а Switch 2 – сенсорне та гіроскопічне керування.

Версія для Xbox підтримує функцію Play Anywhere.

Розробники повністю перебудували дерево умінь, додали трансмогрифікацію обладунків у майстрів Йоанни та Хатторі, розширили фоторежим та інтегрували платформу mod.io для кросплатформенних модів.

Виконане трасування шляху значно покращує освітлення в грі,

– прокоментував оглядач видання Wccftech Алессіо Палумбо.

Попри графічні досягнення, журналісти зазначають, що бойова система та моделі персонажів "виказують свій вік".

Для комфортної гри з трасуванням шляху розробники оновили системні вимоги, підвищивши мінімальний рівень та відмовившись від підтримки застарілих систем.

Українська локалізація та майбутні плани

Важливою новиною для українських гравців стала поява офіційного текстового перекладу українською мовою. Окрім цього, розробники додали режим доступності "Балада барда" для зниження когнітивного навантаження.

Саундтрек доповнили новим мініальбомом Songs of the Past із 5 композицій від Milan Records, який слугує містком до майбутнього сюжетного доповнення.

Ми прагнули зберегти ДНК "Відьмака" у цих музичних творах,

– сказала композиторка Магда Урбаньська.

Наразі CD Projekt RED тимчасово зупинила розробку ремейку першої частини, зосередивши всі сили на сюжетному розширенні, яке вийде у 2027 році перед релізом The Witcher 4 у 2028 році.